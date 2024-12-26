نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر النادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 5 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتلقى أي هزيمة.

بينما على الجانب الاخر احتل النادي الأهلي المركز السادس لكن من 4 مباريات فقط لوجود مباراة مؤجلة أمام نادي سموحة، وحقق المارد الأحمر الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي في الدوري

ومن المتوقع أن يدخل المارد الأحمر بتشكيل مكون:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق- أشرف داري- رامي ربيعة- يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية- عمرو السولية- إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو- وسام أبوعلي- حسين الشحات

موعد مباراة المصري البورسعيدي أمام الأهلي في الدوري المصري

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

على ستاد الجيش ببرج العرب معقل النادي المصري

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.