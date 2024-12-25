نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يحسم القرار بشأن أخبار العودة لمنصب مدير الكورة بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي على حقيقة اقتربه من العودة للعمل بالقلعة الحمراء مرة أخرى في ظل المشاكل الكثيرة التي يشدها فريق الكورة.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر قناة Mbc مصر: "كنت مرحلة مع النادي الأهلي وانتهت، منظومة النادي ساعدتني كثيرا وحالفنا التوفيق في بطولات كثير ولم يحالفنا في بطولات أخرى".

"لم أبخل بأي جهد على الأهلي مثلي مثل أي محب لهذا الكيان".

وأتم تصريحاته "في المستقبل قد يحدث أي شيء جديد ولكن لا أعرف ما هو".

رحيل سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ

وكان قد رحل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة في الأهلي بنهاية موسم 2022-2023، بعد مرور 13 عام قضاها في منصب مدير الكرة بالفريق بشكل متقطع، وحل مكانه خالد بيبو.

ولكن مع بداية الموسم الجاري رحل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة، وتولى محمد رمضان منصب المدير الرياضي للأهلي مع تكليفه بمهام مدير الكرة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المصري في الدوري غدا الخميس على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

ويسعى النادي الأهلي لتعين مدير كرة جديد خلال الفترة المقبلة، حيث توجد العديد من الأسماء المرشحه لتولي منصب مدير الكرة بالفريق من أبرازهم الكابتن عماد النحاس، والكابتن رضا شحاته، والكابتن محمد شوقي، والكابتن وليد سليمان، ويعد وليد سليمان هو الأقرب لتولي المنصب حتى الآن.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة بسداسية مقابل هدف وحيد.