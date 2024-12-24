تتويج مسقط بطلا والسيب وصيفا ونزوى ثالثا

فـي ختام دوري الناشئين لكرة اليد

تصوير ـ سعيد البحري :



توج نادي مسقط بطلا لدوري الناشئين لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025م للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي السيب صاحب المركز الثاني بنتيجة 28/‏17 في اللقاء الختامي الذي جمع الطرفين مساء امس الأول على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك تحت رعاية الدكتور عامر بن حميد الطوقي مدير دائرة الهيئات الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد واعضاء مجلس الادارة. وفي مباراة المركزين الثالث والرابع التي سبقت المباراة النهائية نجح نادي نزوى من خطف المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على نادي العروبة بنتيجة 33/‏26 . وبالعودة إلى مجريات اللقاء نجح لاعبو مسقط من فرض سيطرتهم على اللقاء لعبا ونتيجة بفضل تألق لاعبيه وتركيزهم العالي في المباراة وهذا الأمر سهل من مهمتهم من أجل المحافظة على اللقب للمرة الثانية على التوالي في المقابل عاب على لاعبي السيب الاستعجال وعدم التركيز في التسديد على المرمى رغم تعليمات مدرب الفريق لكن لم تسفر عن شي وهو اعطى لاعبي مسقط فرص التألق في اللقاء والخروج فائزا حيث انتهى الشوط الأول بتقدم مسقط 15/‏8 وضاعف لاعبو مسقط النتيجة في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز مسقط بنتيجة 28/‏17. وعقب انتهاء المباراة النهائية قام راعي المناسبة بتتويج نادي مسقط بكأس المركز الأول مع ميداليات الذهبية وجاء نادي السيب في المركز الثاني ونال ميداليات الفضية وحل نادي نزوى في المركز الثالث وحصد الميداليات البرونزية كما قدم موسى بن خميس البلوشي رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد هدية تذكارية لراعي المناسبة . الجدير بالذكر بان دوري الناشئين شهد مشاركة 7 أندية وزعت على مجموعتين الأولى ضمت أندية مسقط ونزوى وصحم والثانية اندية السيب والعروبة ونادي عمان والسويق وتأهل الى المرحلة الثانية في الدوري كل من مسقط ونزوى من المجموعة الأولى والسيب والعروبة من المجموعة الثانية ولعب الدوري النهائي من مرحلتين الذهاب والإياب تأهل ناديا السيب ومسقط إلى المباراة النهائية للدوري.

مستقبل كرة اليد

قال نصر بن حمد الحسني عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس لجنة المسابقات في البداية اتقدم بالتهنئة لمجلس ادارة وجماهير نادي مسقط بفوزهم بلقب بطولة دوري الناشئين لكرة اليد وكذلك نتقدم بالتهنئة للادارة نادي السيب على حصول فريق الناشئين على المركز الثاني ونادي نزوى على المركز الثالث مؤكدا بان دوري الناشئين كان متميزا من قبل جميع الفرق المشاركة حيث شهدنا مستويات فنية جيدا وتصاعد في الاداء مع كل دور في البطولة وهذا الأمر يعكس مدى الاهتمام والمتابعة التي توليها مجالس ادارة الاندية لهذا الفئة السنية التي تعد الركيزة الأساسية لفريق الأول بالنادي والمنتخبات الوطنية واظهرت البطولة خامات طيبة تتمتع بمهارات فنية وبدنية عالية سنبني عليها مستقبل كرة اليد العمانية.