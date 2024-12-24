إشادة كبيرة باستاد جابر المبارك

نالت منشأة استاد جابر المبارك بنادي الصليبيخات الذي يستضيف مباريات «خليجي زين 26» اشادات واسعة من المسؤولين واللاعبين، وذلك بعد اقامة المباراة الثانية والتي جمعت منتخبنا مع قطر امس وافتتاحها منتخب الامارات بمواجهة قطر في الجولة الأولي للمجموعة الأولي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وظهر استاد جابر المبارك بأفضل صورة ممكنة، بدءا بدخول الجماهير بسهولة ويسر إلى امكانهم المخصصة بالمدرجات، بمساعدة من المتطوعين، ومرورا بدخول اللاعبين أرضية الملعب.

غدا .. إعلان مستضيف «خليجي «27»

يعقد اتحاد كأس الخليج لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية، يوم غد الخميس في فندق والدورف أستوريا بدولة الكويت والتي تستضيف النسخة الحالية من البطولة حتى يوم الثالث من يناير المقبل.سيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية، بما يخدم تطوير كرة القدم في المنطقة ويحقق تطلعات الجماهير الخليجية.

كاساس مدرب العراق: مصطفى سعدون سيكون أساسيا رغم الانتقادات

أكد مدرب المنتخب العراقي الاسباني خيسوس كاساس بان الجهاز الفني واللاعبين يعانون من ضيق الوقت في عملية استشفاء اللاعبين لتقارب مباريات بطولة كاس الخليج بمعدل ثلاثة أيام لكل مباراة وهو وقت ضيق جدا لتجهيز اللاعبين بالصورة المثالية ويصعب من مهام عمل الجهاز الفني والطبي وكذلك اللاعبون ونتمنى ان تقام النسخ القادمة من هذه البطولة في فترات أطول. وقال :ان مباراة المنتخب العراقي اليوم امام البحرين لن تكون سهلة وتشكل صعوبة كبير وسوف تتسم بالندية والاثارة الكبيرة من جانب المنتخبين نظير الحصول على صدارة ترتيب هذه المجموعة والتأهل إلى الدور الثاني من البطولة وسوف نلعب بشكل مختلف امام ظهرنا عليه في المباراة الأولى امام اليمن وسنعمل على اظهار الفريق بالصورة مثالية. ودافع مدرب العراق عن لاعبه مصطفى سعدون في المؤتمر الصحفي حيث رد بما تطرق إليه يونس محمود إلى مستوى اللاعب وقال المدرب اود ان اقول بانه لا يجب انتقاد اللاعب بهذه الطريق وكان سابقا تم انتقام اللاعبين ايمن حسين وبشار رسن وسعدون من اقل اللاعبين في المنتخب العراقي صحيح انه ارتكب خطئا واحدا في المباراة الماضية.

دراغان: لا أصدق غيابات لاعبي العراق

قال دراغان تالايتش مدرب المتخب البحريني في المؤتمر الصحفي الخاص قبل لقاء منتخبي البحرين والعراقي في الجولة الثانية من المجموعة الثاني باننا نحترم المنتخب العراقي نظير المستويات الجيدة التي قدمها ومباراتنا اليوم ستكون صعبة وكلا المنتخبين يبحثان عن صدارة هذه المجموعة.

واشار باننا كسبنا دفعة معنوية جيدة بعد الفوز على المنتخب السعودي في لقاء جميل ونتمنى ان يظهر اللاعبون بنفس المستوى امام العراقي والحصول على بطاقة التاهل الى المربع الذهبي من البطولة ولاعبونا قادرون على تقديم الافضل.

وتطرق دراغان حول غيابات المنتخب العراقي قائلا: لا اصدق ذلك فقد سبق وان تحدثتم عن غياب سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي ولكنه كان حاضرا في المباراة ولن نخدع مرة اخرى ونحضر انفسنا على اساس مشاركة جميع لاعبي المنتخب العراقي في المباراة ونعمل على التحضير بشكل جيد ونتوقع ان يكون لاعبونا حاضرين وبشكل جيد في لقاء اليوم والعراق فريق قوي ونتمنى له كل التوفيق في تصفيات كاس العالم.

مدرب اليمن يشدد على صعوبة مواجهة السعودية

تحدث الجزائري نور الدين ولد علي المدير الفني لمنتخب اليمن عن المباراة المرتقبة لفريقه أمام نظيره السعودي، اليوم الأربعاء، في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26)، المقامة حاليا في الكويت، والتي تشهد لقاء آخر بين البحرين والعراق في ذات اليوم. ويبحث منتخبا السعودية واليمن عن تحقيق فوزهما الأول بالمجموعة، بعدما خسرا أمام البحرين والعراق على الترتيب في الجولة الافتتاحية. وقال ولد علي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده امس الثلاثاء، إنه يدرك الفترة الصعبة التي يعيشها المنتخب السعودي حاليًا، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة نظرًا لأن المنتخب (الأخضر) سيسعى لتحقيق الفوز واستعادة الثقة. وألمح مدرب اليمن إلى أن هناك مثلا فرنسيا يقول «يجب أن تكون حذرًا من الوحش المجروح»، مشيرا إلى أن هذا المثل ينطبق على المنتخب السعودي الذي يمر بمراحل صعبة. أضاف ولد علي أن المنتخب السعودي يضم العديد من اللاعبين المميزين مثل سالم الدوسري ومصعب الجوير ومحمد كنو، وغيرهم من عناصر القوة لكنه أكد أنه سيعمل على استغلال السلبيات ونقاط الضعف من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

رينار: آمال «الأخضر» فـي كأس الخليج مازالت قائمة

أكد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي، أنه سيواصل العمل والطموح من أجل قيادة المنتخب (الأخضر) للصعود للدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، المقامة حاليا في الكويت. ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره اليمني اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للدور الأول للمسابقة، التي تشهد لقاء آخر يجمع بين منتخبي العراق والبحرين. ويبحث منتخبا السعودية واليمن عن تحقيق فوزهما الأول بالمجموعة، بعدما خسرا أمام البحرين والعراق على الترتيب في الجولة الافتتاحية. وعقد رينار مؤتمرا صحفيا امس الثلاثاء للحديث عن مواجهة اليمن، وجه خلاله رسالة للجمهور السعودي أكد فيها عدم الاستسلام ومواصلة الطموح والأمل، معربًا عن تفهمه لخيبة الأمل في المباريات الماضية لكنه أشار إلى أن الجماهير يجب أن تعرف أنه يحاول تصحيح وتخطي هذه الفترة الصعبة. وصرح رينار «سبق وذكرت في سؤال سابق، لدينا مباراتين والأمل باقٍ، في كأس الخليج 2019 خسرنا المباراة الأولى أمام الكويت ولكن تأهلنا للنهائي، هذه كرة القدم الأمور تتغير بسرعة، جميع الفرق متقاربة في البطولة من وجهة نظري».