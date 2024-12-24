فريق الساحل يتوج بطلا لكأس سوبر ناديي الخابورة والسويق

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري: تصوير ـ مراد البلوشي :

تمكن فريق الساحل التابع لنادي السويق من الفوز ببطولة كأس السوبر لناديي الخابورة والسويق للعام الحالي 2024 بعد فوزه على فريق التضامن من نادي الخابورة بركلات الترجيح 6 مقابل 5 بعد التعادل 1/‏1 في زمن المباراة الأصلي والتي أقيمت على ملعب نادي الخابورة تحت رعاية الشيخ أيمن بن أحمد بن سلطان الحوسني رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العمانية للهندسة والإستثمار ، وكان فريق الساحل قد أحرز هدف السبق في الدقيقة 21 عن طريق جاويد أحمد البلوشي وسط هتاف وتشجيع الجماهير التي أضفت الحماس والإثارة على المباراة ، وأدرك التعادل للتضامن لاعبه البديل مهند راشد الشرقي في الدقيقة 61 ، أدار المباراة الحكم محمد مراد البلوشي وساعده للخطوط هشام العويني وشهاب البلوشي وملهم العموري حكم رابع ويوسف البوسعيدي مراقبا للمباراة ، وبعد نهاية المباراة قام راعي المناسبة يرافقه سعادة سلطان بن حميد الحوسني رئيس نادي الخابورة والشيخ الدكتور حمدان بن سباع السعدي نائب رئيس نادي السويق بتكريم لاعبي الفريقين وتسليم كأس السوبر لقائد فريق الساحل سعيد الضبعوني، ونال التكريم اللجان المساعدة والمؤسسات المتعاونة و فريق عمل كأس السوبر الذي يقام لأول مرة في تعاون كبير بين الناديين لخدمة الفرق الأهلية.

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