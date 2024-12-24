مسابقات اليد تعلن جدول مباريات دوري الدرجة الثانية والجمعة الانطلاقة

بمشاركة 9 أندية

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد جدول وشروط وقواعد مباريات دوري عام سلطنة عمان للدرجة الثانية للموسم الرياضي 2024/2025 م بمشاركة 9 أندية وزعت على مجموعتين الأولى ضمت أندية صحم ومرباط والاتحاد والنصر والثانية المصنعة والسويق وبدية ومصيرة وصحار وسينطلق يوم الجمعة القادم السابع والعشرين بإقامة اربع مباريات في الجولة الافتتاحية حيث يلعب الاتحاد مع مرباط في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة الرياضي تليها على نفس الملعب اللقاء الثاني بين صحم والنصر في الساعة السادسة مساء ويلتقي مصيرة مع المصنعة في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بنادي عمان ويلعب السويق مع بدية في الساعة الثانية ظهرا على ملعب الصالة الرياضية بمجمع الرياضي بالسويق . وستلعب كل مجموعة في الدوري من مرحلة واحدة «تجميع نقاط» وأصحاب المركزين الأول والثاني يتأهلان إلى الدور الثاني وتلعب الاندية الاربعة المتأهلة دوري من مرحلة واحدة بعدها يلعب صاحب المركز الاول مع صاحب المركز الرابع « مباراة واحدة « ويلتقي صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث « مباراة واحدة « يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع والفائزان على المركزين الاول والثاني واصحاب المراكز الثالث والرابع من كل مجموعة حيث يلعب صاحب المركز الثالث من المجموعة الاولى مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الثانية مباراة واحدة على المركزين الخامس والسادس ويلعب صاحب المركز الرابع من المجموعة الاولى مع صاحب المركز الرابع من المجموعة الثانية مباراة واحدة على المركزين السابع والثامن وصاحب المركز الخامس من المجموعة الثانية يحصل على المركز التاسع .

جوائز الدوري

ورصد الاتحاد العماني لكرة اليد جوائز للفائزين بالمركز الثلاثة الاولى حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على درع و28 ميدالية ذهبية ومكافأة مالية قدرها 3000 ريال عماني، وسيحصل الفريق الفائز على المركز الثاني على 28 ميدالية فضية ومكافأة مالية قدرها 2000 ريال عماني، فيما سيحصل صاحب المركز الثالث على 28 ميدالية برونزية ومكافأة مالية قدرها 1000 ريال عماني.