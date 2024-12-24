نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمان يتخطى عقبة قطر بثنائية في خليجي 26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب قطر في فخ الهزيمة من نظيره العماني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جابر مبارك الحمد الصباح ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي.

ملخص مباراة قطر وعمان

وبدأت أحداث مباراة قطر وعمان برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل المعز علي الهدف الأول لقطر في الدقيقة الثانية صنع الحسن وحاولوا تسجيل الهدف الثاني لكنهم لم ينجحوا وسدد عصام الصبحي ضربة جزاء بنجاح لعمان في الدقيقة 19.

وحاول قطر تسجيل الهدف الثاني لكنه لم يستطيع ذلك وانتهى الشوط الأول 1/1 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل عصام الصبحي الهدف الثاني لعمان في الدقيقة 52 صنع المشيفري وأهدر المعز فرصة هدف محقق لقطر في الدقيقة 70 وتعددت محاولاتهم للتعادل ولكن انتهت المباراة 2/1.