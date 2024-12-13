تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في بداية مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال بالنادي، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة بالكرة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.