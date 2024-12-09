نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. شوبير يدعم محمد عواد والأهلي يفاجئ معلول بقرار جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 09-12-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم

وجاءت أبرز عناوين صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

شوبير يدعم محمد عواد بعد خطأ مباراة إنيمبا النيجيري

أعرب الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن استيائه من الانتقادات اللاذعة التي وُجهت إلى محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب مواجهة الفريق أمام إنيمبا النيجيري في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل 2-2، بعد أن تقدم الزمالك بهدفين نظيفين قبل أن يعود الفريق النيجيري في النتيجة. وسُجل الهدف الأول لإنيمبا نتيجة خطأ للحارس محمد عواد، الذي خرج من مرماه في توقيت غير مناسب.

وفي تصريحاته الإذاعية، قال شوبير: "في نهاية الشوط الأول، ومن خطأ غير مبرر من عواد، سجل إنيمبا هدفه الأول. استعجل الحارس في الخروج من مرماه دون ضرورة، خاصة أن مهاجم الفريق المنافس كان محاطًا باثنين من مدافعي الزمالك".

وأضاف شوبير منتقدًا ردود الأفعال: "بعد الهدف، تحول الأمر إلى حملة انتقادات وتحفيل عنيف ضد عواد. يا جماعة، الزمالك كان متقدمًا 2-0، وكلنا شهدنا أهدافًا أسوأ تُسجل في مرمانا من قبل. لماذا هذا الكم من الشماتة؟"

وختم قائلًا: "انتقدوا أداء عواد بموضوعية إذا كان سيئًا، لكن لا تبرروا هذا الهجوم المبالغ فيه. نحن بحاجة إلى ثقافة نقد بناءة بدلًا من التجاوزات".

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ تجاه علي معلول قبل كأس الانتركونتنتال

اتخذت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرارا مفاجئا تجاه التجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس الانتركونتنتال

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي استقر على سفر علي معلول مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى قطر؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الانتركونتنتال ".

وأضاف: "علي معلول غير متواجد في قائمة فريق الأهلي المتجهة إلى قطر، للمشاركة في نصف نهائي كأس الانتركونتنتال، ولكن مسئولي النادي قرروا اصطحابه مع البعثة من أجل تحفيز ودعم اللاعبين"