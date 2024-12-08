نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا شحاتة: ضم رونالدو واللاعبين الكبار لن يُفيد الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، على إمكانية ضم النادي الأهلي للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

رضا شحاتة: ضم رونالدو واللاعبين الكبار لن يُفيد الأهلي في كأس العالم للأندية

وقال رضا شحاتة، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: سعيد بخوض الأهلي المنافسات العالمية، والطموح في ضم لاعبين كبار، وسعيد بوصول الأهلي للعالمية.

وأضاف شحاتة: أعترض على الحديث عن ضم لاعبين كبار، خاصة وأن الدوري ليس في ليفيل عالي، وليس معنى أن الأهلي ينافس ريال مدريد والأندية الكبرى، أنه سيُجاريهم في الأمور المادية.

وتابع رضا شحاتة: من الممكن أن يضم الأهلي لاعبا كبيرا، لكن هل سيستطيع الأهلي الاستمرارية بضم صفقات كبرى، وهل سيستطيع دفع رواتبهم، وهل سيستطيع الأهلي تسويقهم حال أراد بيعهم؟.

واختتم نجم الأهلي السابق: حتى لو كان هناك لاعبًا كبيرًا فلن يستطيع الدخول مع الأهلي سريعًا، وحتى لو كان لاعبا كبيرًا فلن يستطيع إفادة الأهلي، خاصة وأنه في مستوى آخر، والمناخ مختلف وكل الأجوا مختلفة