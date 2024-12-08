الإصابة تحرم بايرن ميونخ من جهود نجمي الفريق غير مسمى

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأحد غياب الثنائي ألفونسو ديفيز وكينجسلي كومان عن الفريق خلال الفترة الحالية بداعي الإصابة.

الإصابة تحرم بايرن ميونخ من جهود ديفيز وكومان لأجل غير مسمى

وأشار النادي البافاري إلى أن الثنائي تعرض لإصابة بشد عضلي في الساق اليسرى خلال الفوز على هايدنهايم 4 /2 أمس السبت بالبوندسليجا.

وفي حين أكمل الظهير الأيسر ديفيز المباراة حتى النهاية فإن كومان غادر الملعب قبل النهاية، بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 71.

ولم يكشف النادي البافاري عن مدة غياب اللاعبين عن الفريق، الذي يتبقى له ثلاث مباريات قبل فترة التوقف الشتوية، حيث يواجه شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا كما يلاقي ماينز ولايبزج في البوندسليجا.