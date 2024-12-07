بايرن يبتعد بصدارة "البوندسليغا"واصل بايرن ميونخ الابتعاد بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على ضيفه هايدنهايم 4 - 2 اليوم بالمرحلة الـ 13.

وتقدم باير ليفركوزن حامل اللقب من وصافة جدول الترتيب بفضل فوزه على ضيفه سانت باولي 2-1 تزامنًا مع تعادل مع اينتراخت فرانكفورت مع ضيفه أوجسبورج 2-2.

وفي باقي المباريات فاز فيردر بريمن على مضيفه بوخوم 1 -صفر، ولايبزج على مضيفه هولشتاين كيل 2-صفر.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 33 نقطة بفارق ست نقاط عن فرانكفورت الوصيف وسبع نقاط عن ليفركوزن صاحب المركز الثالث.

وعلى ملعب رورستاديون، تقمص ينس ستيج دور البطولة وسجل هدف الفوز لفيردر بريمن في شباك بوخوم في الدقيقة 56.

الفوز رفع رصيد بريمن إلى 19 نقطة في المركز التاسع وظل بوخوم في قاع الترتيب برصيد نقطتين.

وعلى ملعب هولشتاين، حسم لايبزج فوزه على هولشتاين كيل بهدفين حملا توقيع بنيامين سيسكو في الدقيقة 27 وأندريه سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد لايبزج إلى 24 نقطة في المركز الرابع وظل هولشتاين كيل في المركز قبل الأخير بخمس نقاط.