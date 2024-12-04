جمال علام يكشف سبب عدم تعاقد اتحاد الكرة مع خبير أجنبي للجنة الحكام

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أحمد جودة - القاهرة - كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب عدم تعاقد الجبلاية مع خبير أجنبي، لتولي مسئولية لجنة الحكام في الفترة الحالية.

سبب عدم تعاقد اتحاد الكرة مع خبير أجنبي للجنة الحكام

وقال علام في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:”:" علاقة اتحاد الكرة بجميع الأندية على مستوي عالي جدا، وعلاقتنا مع الأهلي والزمالك جيدة، وهناك مراسلات بينهم وبين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفيفا، والأندية تشعر بالظلم، والخطأ خطأ بشري غير مقصود، ويجب أن ندعم التحكيم خاصة وأنهم على قمة التحكيم في إفريقيا، وحكمنا بخير".

وأكمل:" كابتن الخطيب رئيس الأهلي، شخصية محترمة جدًا وكذلك حسين لبيب رئيس الزمالك، وفكرة الدوري الاستثنائي كان يجب أن تفعل وكان من المهم أن تطبق بعد كورونا، والأندية وافقة على نظام البطولة ولم يتم فرض الأمر عليهم سواء من الاتحاد أو الرابطة، والفكرة كات موجودة في الاتحاد من قبل".

وعن سبب عدم التعاقد مع خبير أجنبي:" فضلنا عدم التعاقد مع خبير أجنبي في الوقت الحالي، خاصة وأننا في نهاية مدتنا، وتحدثت مع ياسر عبدالرؤوف أن تلك الفترة هي انتقالية، ورفضنا التعاقد مع خبير أجنبي يتخطى مدتنا، وتعاقدنا مع ميكالي بسبب ارتباط المنتخب ببطولة".