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موعد مباراة الشباب ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الهلال اليوم السبت الموافق الثلاثين من نوفمبر ضمن منافسات الدوري السعودي.

وتلعب المواجهة المرتقبة بين الشباب والهلال لحساب إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

موعد مبارة الشباب والهلال في الدوري السعودي

تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الهلال في الدوري السعودي

تذاع مباراة الشباب ضد الهلال عبر قناة اس اس سي السعودية، كونها هي الناقل الحصري للبطولة.
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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