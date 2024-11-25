عاجل.. كولر يصدم جماهير الأهلي بشأن وسام أبوعلي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية إلى جماهير المارد الأحمر، بشأن إصابة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق وموعد عودته للملاعب مرة أخرى.

وقال كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة استاد أبيدجان: “لا نعلم حتى الآن متى يعود وسام أبو علي لكن أتمنى عودته في أسرع وقت، وحتى الآن هو خارج خططنا وننتظر تحديد موعد عودته مرة أخرى للمشاركة معنا".

وتابع كولر: “اللاعب الفلسطيني يغيب للإصابة غدًا وأتمنى عودته في أسرع وقت، لديه دور كبير معنا ويساعدنا في المباريات بالأداء والمجهود الذي يقدمه، ولدينا لاعبين أخرين بجودة مختلفة، وكل لاعب له جودة مختلفة وأتمنى غياب وسام لا يؤثر سلبًا علينا ويعود سريعًا”.

كولر يصدم جماهير الأهلي بشأن وسام أبوعلي.. مفاجأة

وأضاف المدير الفني: “ندخل مباراة استاد أبيدجان ونحمل اللقب، وسنواجه خصمًا قويًا لديه لاعبين مميزين يرغبون في تقديم أفضل ما لديهم لكن نحن جاهزين بمساعدة جماهيرنا لتحقيق الفوز في بداية مشوار دور المجموعات للبطولة”.

واختتم مدرب الأهلي: “شاهدت مباريات استاد أبيدجان وكل فريق يأتي من أجل الفوز أو الحصول على نقطة منك لكن هدفنا اللقب، أنا مركز أن معدلات الجري لازم تزيد غدًا وبركز مع لاعبي فريقي، الأهلي ناد عريق ومعتاد على تحقيق الألقاب في كل الأوقات، والجمهور يطالبك بالكأس التاني قبل تسلم الكأس الأول”.



ويعاني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من الإصابة بشرخ في وجه القدم تعرض لها مع منتخب فلسطين في التوقف الدولي الأخير، حيث يخضع لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

