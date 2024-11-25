جوارديولا: مانشستر سيتي ليس جاهزًا الآن

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أحمد جودة - القاهرة -

قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إنه "يتحمل مسؤولية إعادة مسار موسم فريقه للطريق الصحيح بعد تلقيه الهزيمة الخامسة على التوالي يوم السبت الماضي، وإن التشكيلة الحالية قوية بما يكفي لتصحيح الأوضاع".

غوارديولا: مانشستر سيتي ليس جاهزًا الآن

وبهزيمة مانشستر سيتي الأخيرة 0-4 أمام توتنهام هوتسبير في ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تلقى غوارديولا الخسارة الخامسة على التوالي في كافة المسابقات لأول مرة في مسيرته التدريبية.

وغاب عن الفريق عدد من اللاعبين الأساسيين هذا الموسم، إذ يغيب رودري الفائز بالكرة الذهبية ولاعب الوسط مماتيو كوفاتشيتش والمدافع روبن دياز بين الغائبين بسبب الإصابة يوم السبت.

وقال غوارديولا للصحافيين "لا نتوقع خسارة لاعبين مهمين عدة مرات لكن هذا يحدث. يتعين علينا إيجاد طريقة للتعامل مع ذلك.

"عندما بدأنا نخسر، قلت للناس:‭' ‬يتعين عليّ أن أجد طريقة - يتعين عليّ أن أفعل ذلك. يتعين علينا أن نجد طريقة أخرى للفوز‭'‬. إنه واجبي ومسؤوليتي. يتعين عليّ أن أجد طريقة لنكون أكثر ثباتًا وسيتحسن الأداء وسنفوز بالمباريات".

وردًا على سؤال عن ما إذا كان مانشستر سيتي يحتاج إلى تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات المقبلة، قال غوارديولا "أثق في هؤلاء اللاعبين أكثر من أي وقت مضى. أعتقد أن الفريق عندما يكون متاحًا بالكامل فأنه استثنائي، لكن الفريق ليس جاهزًا الآن".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة متأخرًا بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر قبل مباراتهما في أنفيلد يوم الأحد المقبل.