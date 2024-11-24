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هداف منتخب الناشئين: بعض الوكلاء تابعوني في البطولة.. وأتمنى الاحتراف مبكرا

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث بلال عطية لاعب النادي ومنتخب الناشئين 2008، عن تتويج الفراعنة ببطولة شمال إفريقيا، والتأهل لكأس أمم إفريقيا للناشئين.

هداف منتخب الناشئين: بعض الوكلاء تابعوني في البطولة.. وأتمنى الاحتراف مبكرا

وقال بلال عطية في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الحمد لله على الصعود والفوز بالبطولة بعد المباراة الأولى الصعبة.

وأضاف بلال عطية: والجهاز الفني أعاد لنا الثقة بعد الخسارة الثقيلة من المغرب، وتمكنا من الفوز على الجزائر وتونس وليبيا.

وواصل عطية: أتمنى الاحتراف، وكان هناك بعض الوكلاء في البطولة متواجدين لمشاهدة اللاعبين، وأتمنى أن تكتمل الأمور من أجل الاحتراف خلال الفترة المقبلة، وأي لاعب يهمه الاحتراف خارج مصر

واختتم بلال عطية: أجتهد وأُقدم كل ما لدي، وأتمنى التوفيق في الفترة المقبلة، وبالتأكيد حلمي الانضمام لمنتخب مصر الأول.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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