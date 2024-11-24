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أحمد جودة - القاهرة -
تحدث بلال عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب الناشئين 2008، عن تتويج الفراعنة ببطولة شمال إفريقيا، والتأهل لكأس أمم إفريقيا للناشئين.
هداف منتخب الناشئين: بعض الوكلاء تابعوني في البطولة.. وأتمنى الاحتراف مبكرا
وقال بلال عطية في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الحمد لله على الصعود والفوز بالبطولة بعد المباراة الأولى الصعبة.
وأضاف بلال عطية: والجهاز الفني أعاد لنا الثقة بعد الخسارة الثقيلة من المغرب، وتمكنا من الفوز على الجزائر وتونس وليبيا.
وواصل عطية: أتمنى الاحتراف، وكان هناك بعض الوكلاء في البطولة متواجدين لمشاهدة اللاعبين، وأتمنى أن تكتمل الأمور من أجل الاحتراف خلال الفترة المقبلة، وأي لاعب يهمه الاحتراف خارج مصر
واختتم بلال عطية: أجتهد وأُقدم كل ما لدي، وأتمنى التوفيق في الفترة المقبلة، وبالتأكيد حلمي الانضمام لمنتخب مصر الأول.