الرياضة

الخبير التحكيمي جمال الشريف: ضربة جزاء حسين الشحات ضد الاتحاد صحيحة.. وكهربا لا يستحق الطرد

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أحمد جودة - القاهرة -  


تحدث الخبير التحكيمي جمال الشريف، عن الحالات التحكيمية في والاتحاد السكندري ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "ركلة جزاء حسين الشحات أمام الاتحاد السكندري صحيحة".

وأضاف: "تدخل كهربا على لاعب الاتحاد السكندري إنذار ولا ترتقي إلى بطاقة حمراء".

واختتم حديثه قائلًا: "كهربا لا يستحق الطرد في هذه اللعبة ضد لاعب الاتحاد السكندري".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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