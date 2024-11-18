نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ماولاوي وبوركينا فاسو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مالاوي لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.



يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز فرصهما في التأهل للبطولة القارية.



يدخل منتخب بوركينا فاسو المباراة متصدرًا مجموعته برصيد 10 نقاط بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الأخير دون أي نقاط.



ويطمح منتخب مالاوي للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحسين موقفه في جدول الترتيب وضمان حظوظه في المنافسة.



موعد مباراة مالاوي وبوركينا فاسو



تقام هذه المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأثنين بتوقيت القاهرة



القنوات الناقلة لمباراة بوركينا فاسو ضد مالاوي



ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.

