نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد لبنانيين اثنين بغارة إسرائيلية على مبنى شركة المياه في صور جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT اليوم الاثنين، بمقتل شخصين اثنين بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى شركة المياه في مدينة صور جنوب لبنان، مشيرا إلى أن أعمال رفع الأنقاض تتواصل في المكان.

ولفت المراسل إلى أن فرق الدفاع المدني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية انتشلت جثامين شخصين، فيما لا زالت أعمال رفع الأنقاض مستمرة في مبنى شركة المياه في مدينة صور الذي استهدف بغارة إسرائيلية.

وأظهرت لقطات مصورة آثار الدمار الذي لحق بشركة المياه في مدينة صور جنوب لبنان جراوكثف الجيش الإسرائيلي قصفه اليوم الاثنين جنوب لبنان، بالتزامن مع محاولته التوغل في مناطق استراتيجية، فيما يواصل حزب الله تصديه لهذه المحاولات عبر عمليات عسكرية مكثفة للحفاظ على مواقعه ومنع الجيش الإسرائيلي من تحقيق أهدافه.ء الغارة الإسرائيلية.