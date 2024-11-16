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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، اليوم الجمعة، أنه وافق على خفض أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا لجماهير نادي بايرن ميونخ الألماني.

شاختار يعلن تخفيض أسعار تذاكر مباراته أمام بايرن ميونخ

ويلتقي شاختار، الذي يخوض مبارياته في دوري الأبطال على ملعب (فيلتينس أرينا) التابع لنادي شالكه الألماني بمدينة جيلسنكيرشن بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مع ضيفه بايرن ميونخ في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



وقام النادي الأوكراني بتعديل أسعار التذاكر للمباراة، حيث خفضت تكلفة الأماكن المخصصة للوقوف إلى 26 يورو بدلًا من 52 يورو في السابق، فيما بلغت تكلفة المقاعد 45 يورو بعدما كانت 105 يورو في السابق.

وشهد بايرن موجة من إلغاء طلبات التذاكر بسبب الأسعار المرتفعة، وفي الأسبوع الماضي، انخفض عدد الطلبات من 55 ألف طلب إلى 19 ألف طلب فقط.

وأعلن بايرن أنه مع تعديل الأسعار، فإن جميع المشجعين الذين ألغوا طلباتهم سوف يتمكنون من تقديم طلبات جديدة.