نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يشارك في اجتماع فيفا التنسيقي استعدادا لمباريات كأس القارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك النادي الأهلي في الاجتماع التنسيقي المقرر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قطر يوم 13 نوفمبر الجاري، والذي يخص مباريات نصف النهائي والنهائي لبطولة كأس القارات "الإنتركونتيننتال".

الأهلي يشارك في اجتماع فيفا التنسيقي

وسيحضر الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، الاجتماع ممثلًا عن الأهلي، حيث سيتوجه إلى قطر غدًا لحضور هذه الفعالية.

وكان الأهلي قد فاز مؤخرًا ببطولة "إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ" بعد انتصاره على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

وفي المباراة المقبلة، سيواجه الأهلي الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس على كأس التحدي في قطر، حيث سيتأهل الفائز لملاقاة ريال مدريد في نهائي كأس القارات للأندية.