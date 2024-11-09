نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا تشهد مفاجآت نارية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن القائمة المختارة لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.
قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا
وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير
خط الدفاع: احمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- احمد نبيل كوكا احمد عيد- محمد شحاته.
خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفي فتحي- طاهر محمد طاهر عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا
خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل