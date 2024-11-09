عاجل.. قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا تشهد مفاجآت نارية

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن القائمة المختارة لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012