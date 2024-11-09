نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون فوزًا مفاجئا على نظيره فريق مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق مانشستر سيتي، عند 23 من الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة

ثم تمكن اللاعب بيدرو نجم فريق برايتون من تسجيل هدف التعادل في شباك مانشستر سيتي، في الدقيقة 78 من الشوط الثاني.

وأضاف في الدقيقة 83 ماثيو أورايلي، لاعب فريق برايتون الهدف الثاني في مرمى مانشستر سيتي.

وبهذه النتيجة، رفع فريق برايتون رصيده إلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند المركز الثاني برصيد 23 نقطة.