الارشيف / الرياضة

نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون فوزًا مفاجئا على نظيره فريق مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق مانشستر سيتي، عند 23 من الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة  

ثم تمكن اللاعب بيدرو نجم فريق برايتون من تسجيل هدف التعادل في شباك مانشستر سيتي، في الدقيقة 78 من الشوط الثاني.

وأضاف في الدقيقة 83 ماثيو أورايلي، لاعب فريق برايتون الهدف الثاني في مرمى مانشستر سيتي.

وبهذه النتيجة، رفع فريق برايتون رصيده إلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا