انت الأن تتابع خبر "هروح الزمالك".. نجم الأهلي يفجر مفاجأة الموسم ويعلن اقترابه من القلعة البيضاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر قريبة من النادي الأهلي، بأن رحيل اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن ملعب مختار التتش قد أصبح مسألة وقت فقط، وهذا بعدما قررت اإدارة عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل بشأن الفريق الجديد الذي سيلعب به “تاو” في الموسم المقبل.

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أشارت تقارير صحفية من جريدة كيك اوف، إلى اهتمام عدد من الأندية بضم اللاعب الجنوب أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقد جاءت أبرز الأندية المتهمة بالتعاقد مع بيرسي تاو، على هذا النحو التالي:

كايزر تشيفز: أحد أبرز الأندية الجنوب أفريقية، ويمثل خيارًا جذابًا لتاو للعودة إلى بلاده.

ناد خليجي: هناك اهتمام من أحد الأندية الخليجية بالتعاقد مع تاو، لكن لم يتم الكشف عن هويته.

أندية أوروبية: يفضل تاو الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية، وهو يعمل حاليًا على دراسة العروض التي قد يتلقاها.

ووفقًا للتقارير