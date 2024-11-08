الرياضة

"مش قادر يجري".. إبراهيم سعيد يهاجم أداء شيكابالا في مواجهة سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد إبراهيم سعيد، نجم ومنتخب مصر السابق، أداء محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، في الشوط الأول من مباراة سموحة.

إبراهيم سعيد: شيكابالا في مرحلة صعبة

ونشر إبراهيم سعيد عبر حسابه على "فيس بوك": "شيكابالا في مرحلة صعبة، مش قادر يجري ولا يستلم الكرة بشكل جيد!".

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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