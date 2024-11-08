"مش قادر يجري".. إبراهيم سعيد يهاجم أداء شيكابالا في مواجهة سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أداء محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، في الشوط الأول من مباراة سموحة.

إبراهيم سعيد: شيكابالا في مرحلة صعبة

ونشر إبراهيم سعيد عبر حسابه على "فيس بوك": "شيكابالا في مرحلة صعبة، مش قادر يجري ولا يستلم الكرة بشكل جيد!".

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.