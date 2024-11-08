نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 مقاعد تفصل الجمهوريين عن السيطرة على مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفظ الجمهوريون بزعامة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقدم بفارق ضئيل اليوم الجمعة، في الوقت الذي يحصى فيه مسؤولو الانتخابات الأصوات النهائية التي ستحدد السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، على الرغم من نجاح الديمقراطيين في خطف مقعدين كان يشغلهما نائبان جمهوريان في ولاية نيويورك.

وضمن الجمهوريون الحصول على 211 مقعدًا على الأقل، وهو عدد أقل بـ7 مقاعد عن الأغلبية في المجلس الذي يتألف من ضم 435 عضوًا، مع بقاء 24 سباقًا، وفقًا لتوقعات شركة إديسون للأبحاث. وأصبح الجمهوريون في طريقهم للحصول على أغلبية لا تقل عن 53 مقعدًا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد.

ومن شأن السيطرة الكاملة للجمهوريين على الكونغرس أن تمنح ترامب حرية كبيرة في مواصلة سياسات من بينها تخفيضات ضريبية شاملة، وتحرير الطاقة، وضوابط أمن الحدود.

ولكي يحصل الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، فإنهم يحتاجون الآن إلى الفوز بما لا يقل عن 18 من أصل 24 مقعدًا لم يتم الإعلان عن نتيجتها بعد.