حزب الله يعلن قصف قاعدة جوية جنوب تل أبيب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله مساء الجمعة، استهداف قاعدة جوية جنوب تل أبيب، بعد ساعات من إعلانه قصف قاعدة بحرية إسرائيلية ومطارًا عسكريًا قرب مدينة حيفا للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا "قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب" برشقة من "الصواريخ النوعية".

وفي وقت سابق، قال الحزب اللباني إنه قصف بالصواريخ قاعدة بحرية اسرائيلية ومطارًا عسكريًا قرب مدينة حيفا، للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، على وقع استمرار المواجهة المفتوحة بين الطرفين منذ سبعة أسابيع.

وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه استهدفوا برشقة "صاروخية نوعية" قاعدة "ستيلا ماريس البحريّة" الواقعة شمال غرب مدينة حيفا، والتي قال إنها تضم قاعدة رصد ومراقبة بحرية.

وفي بيان ثانٍ، أفاد الحزب عن استهدافه برشقة "صاروخية نوعية" قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا.

وقال إن الاستهدافين جاءا "ردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي" في لبنان.

وبعد نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بدأت إسرائيل منذ 23 سبتمبر حملة جوية مركزة على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه.

وأعلنت في 30 منه بدء عمليات توغل بري "محدودة" في جنوب البلاد حيث تشن هجمات وتخوض اشتباكات مع حزب الله.