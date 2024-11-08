نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوروبا تقدم أول تنازل لترامب..الغاز الأمريكي بدلًا من الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الجمعة، إنها اقترحت على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن تقوم الولايات المتحدة بتزويد الاتحاد الأوروبي بمزيد من الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي.

ووعد الملياردير الأمريكي بالتصدي للفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات.

وأكدت رئيسة المفوضية عندما سُئلت عن الكيفية التي تنوي فيها إدارة العلاقة التجارية مع دونالد ترامب الذي أجرت معه أول اتصال هاتفي الخميس، "هناك مصالح مشتركة لدينا ومن ثم (يجب) الدخول في مفاوضات".

وأضافت، "المصالح المشتركة هي، على سبيل المثال -- هذا أحد المواضيع التي تطرقنا إليها، ولن أقول ناقشناها -- موضوع الغاز الطبيعي المسال بأكمله".

وأوردت فون دير لايين، إن أوروبا لا تزال تتلقى "الكثير من الغاز الطبيعي المسال عبر روسيا"، مضيفة "لماذا لا نستبدله بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وهو أرخص بالنسبة إلينا ويخفض أسعار الطاقة لدينا".

وأشارت إلى إمكان بحث ما يتعلق بالعجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.

وزاد الاتحاد الأوروبي مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الأمرييكي بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، لكنه فشل في قطع رابط الطاقة مع موسكو بشكل كامل.

كما أصر المستشار الألماني أولاف شولتس على إمكان إيجاد مجالات للتسوية مع واشنطن.

وقال، "في النهاية، يعتمد نمو وقوة الولايات المتحدة أيضًا على حقيقة أنها تمارس التجارة مع العالم أجمع، وفي كلا الاتجاهين".

وأضاف، "من وجهة النظر هذه، أعتقد أن الأسس موجودة لتطوير سياسة مشتركة"