نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف ووزير خارجية إثيوبيا يبحثان تعزيز التنسيق بينهما في البريكس والأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإثيوبي غيديون تيموتيفوس، تركيز موسكو وأديس أبابا على تعميق الحوار السياسي بينهما وتعزيز المشاركة في القضايا الرئيسية.

واستعرض الجانبان، خلال محادثات على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية، الذي يقام في سوتشي، طرق تعزيز التنسيق بين البلدين في "بريكس" والأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية لاحقا في بيان لها، أن المحادثات تناولت نقاشا تفصيليا في المجالات الرئيسية لمواصلة تعزيز التعاون الروسي الإثيوبي، بما يتيح المنفعة المتبادلة بين الجانبين. بما في ذلك توسيع التعاملات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية.

وأضاف البيان أن موسكو وأديس أبابا اتفقتا أيضا على تعميق الحوار السياسي والتنسيق الوثيق في ما بخص النهج في بريكس والأمم المتحدة بشأن القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي.

وسيعقد المؤتمر في يومي 9 و10 نوفمبر الجاري. بحضور أكثر من 1500 مشارك، من بينهم وزراء خارجية وتعليم وتنمية واقتصاد وتكنولوجيا وصناعة وصحة وغيرها، يمثلون الجزائر وأنغولا وبنين وبوركينافاسو وبوروندي وغينيا والكونغو وليبيا وموريتانيا ومدغشقر ومالي وتوغو وإثيوبيا والنيجر ونيجيريا ورواندا والسيشل وتونس وأوغندا.