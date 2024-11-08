نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يعلق على إقالة لجنة الحكام ويستغرب من تسريب محادثات الـVAR في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على قرار إقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، مشيرًا إلى أن تسريب محادثات الحكام من غرفة الـVAR كان هدفه الإضرار بسمعة النظام الكروي في مصر.

وكتب ميدو على حسابه الرسمي عبر تويتر: "تسريب محادثات الحكام من غرفة الـVAR يُظهر النظام الكروي في مصر بشكل هش وفاسد".

وأضاف: "كنت أتوقع من اتحاد الكرة المصري أن يدافع عن حكامه بقوة، لأن التسريب لا يدينهم، وكان الأجدر أن يتقدموا ببلاغ للنائب العام ضد من نشر الفيديو، بدلًا من إقالة لجنة الحكام وتسليمهم للمحاكمة".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في بيان له عن إقالة لجنة الحكام بالكامل وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، مع تضمين توفيق السيد، تامر دري، وعزب حجاج.

كما أكد الاتحاد أنه سيكشف عن تفاصيل التحقيقات المتعلقة بمباراة الزمالك والبنك الأهلي فور الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة.