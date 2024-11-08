ألفارو موراتا يغادر المستشفى

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - غادر ألفارو موراتا، لاعب ميلان وقائد منتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، المستشفى التي كان دخلها أمس الخميس، إثر تلقيه ضربة في الرأس خلال التدريبات.

ونشر المهاجم الإسباني عبر حسابه بتطبيق (إنستجرام): ها أنا ذا في المنزل! شكراً جزيلاً على رسائلكم… شكراً لجميع الأشخاص الذين يعملون في هذا النادي الرائع ليجعلوننا نشعر بأننا بحال جيدة في كل لحظة… فورزا ميلان.

وكان موراتا قد تلقى ضربة في الرأس خلال المران من قبل المدافع الصربي ستراهينيا بافلوفيتش، دخل على إثرها، وظل تحت المراقبة تلك الليلة لمتابعة حالته على مدار الساعة.