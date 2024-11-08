فيتامين B: مفتاح الصحة النفسية.. كيف يحسن مزاجك ويقلل التوتر؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - هل تشعر بالاكتئاب والقلق؟ هل تعاني من تقلبات مزاجية مستمرة؟ قد يكون نقص فيتامين B هو السبب. فيتامين B يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين المزاج، حيث يساعد على إنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية والمشاعر.

لماذا يحتاج الدماغ إلى فيتامين B؟

يحسن المزاج: يساهم فيتامين B في إنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما ناقلان عصبيان مرتبطان بالشعور بالسعادة والرضا.

يقلل التوتر والقلق: يساعد فيتامين B على تنظيم مستويات الكورتيزول، هرمون التوتر، مما يقلل من الشعور بالقلق والتوتر.

يحسن الذاكرة والتركيز: يلعب فيتامين B دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه الإدراكية.

يحمي من الاكتئاب: نقص فيتامين B يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

أفضل مصادر فيتامين B:

اللحوم: الدجاج، اللحم البقري، الأسماك.

البيض: مصدر غني بفيتامين B12.

الحبوب الكاملة: القمح الكامل، الأرز البني.

الخضروات الورقية الخضراء: السبانخ، اللفت، الكرنب.

الفواكه: الموز، الأفوكادو.

البقوليات: العدس، الحمص.

المكسرات والبذور: اللوز، الجوز، بذور الكتان.

منتجات الألبان: الحليب والجبن والزبادي.

أعراض نقص فيتامين B:

التعب والإرهاق

صعوبة التركيز

الاكتئاب والقلق

اضطرابات النوم

فقدان الشهية

ضعف العضلات

التنميل والخدران

نصائح للحصول على الكمية الكافية من فيتامين B:

تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن: يشمل مجموعة واسعة من الأطعمة الغنية بفيتامين B.

الحد من تناول الأطعمة المصنعة: تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة قليلة من الفيتامينات والمعادن.

استشارة الطبيب: إذا كنت تعاني من نقص فيتامين B، قد يصف لك الطبيب مكملات غذائية.

هذا وفيتامين B يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين المزاج. من خلال تناول نظام غذائي غني بفيتامين B، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق وتحسين نوعية حياتك بشكل عام.