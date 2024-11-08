نشكركم على متابعتكم خبر فيتامين B: مفتاح الصحة النفسية.. كيف يحسن مزاجك ويقلل التوتر؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - هل تشعر بالاكتئاب والقلق؟ هل تعاني من تقلبات مزاجية مستمرة؟ قد يكون نقص فيتامين B هو السبب. فيتامين B يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين المزاج، حيث يساعد على إنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية والمشاعر.
لماذا يحتاج الدماغ إلى فيتامين B؟
يحسن المزاج: يساهم فيتامين B في إنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما ناقلان عصبيان مرتبطان بالشعور بالسعادة والرضا.
يقلل التوتر والقلق: يساعد فيتامين B على تنظيم مستويات الكورتيزول، هرمون التوتر، مما يقلل من الشعور بالقلق والتوتر.
يحسن الذاكرة والتركيز: يلعب فيتامين B دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه الإدراكية.
يحمي من الاكتئاب: نقص فيتامين B يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.
أفضل مصادر فيتامين B:
اللحوم: الدجاج، اللحم البقري، الأسماك.
البيض: مصدر غني بفيتامين B12.
الحبوب الكاملة: القمح الكامل، الأرز البني.
الخضروات الورقية الخضراء: السبانخ، اللفت، الكرنب.
الفواكه: الموز، الأفوكادو.
البقوليات: العدس، الحمص.
المكسرات والبذور: اللوز، الجوز، بذور الكتان.
منتجات الألبان: الحليب والجبن والزبادي.
أعراض نقص فيتامين B:
التعب والإرهاق
صعوبة التركيز
الاكتئاب والقلق
اضطرابات النوم
فقدان الشهية
ضعف العضلات
التنميل والخدران
نصائح للحصول على الكمية الكافية من فيتامين B:
تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن: يشمل مجموعة واسعة من الأطعمة الغنية بفيتامين B.
الحد من تناول الأطعمة المصنعة: تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة قليلة من الفيتامينات والمعادن.
استشارة الطبيب: إذا كنت تعاني من نقص فيتامين B، قد يصف لك الطبيب مكملات غذائية.
هذا وفيتامين B يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين المزاج. من خلال تناول نظام غذائي غني بفيتامين B، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق وتحسين نوعية حياتك بشكل عام.