انخفاض السكر في الدم ليلاً: الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - هل تستيقظ في منتصف الليل تشعر بالجوع الشديد أو التعرق أو الدوخة؟ قد تكون تعاني من انخفاض حاد في سكر الدم أثناء النوم. هذه الحالة، المعروفة باسم نقص سكر الدم الليلي، تؤثر على العديد من الأشخاص، خاصة المصابين بمرض السكري. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب هذه المشكلة وكيفية التعامل معها.

ما هو انخفاض السكر في الدم الليلي؟

انخفاض السكر في الدم الليلي يحدث عندما تنخفض نسبة السكر في الدم إلى أقل من 70 ملليجرام/ديسيلتر أثناء النوم. هذا الانخفاض المفاجئ في مستوى السكر يمكن أن يسبب اضطرابات في النوم، مثل الكوابيس والأرق، بالإضافة إلى أعراض أخرى مزعجة.

أسباب انخفاض السكر في الدم ليلاً

الأنسولين: الجرعة الزائدة من الأنسولين أو توقيت تناولها بشكل خاطئ.

النظام الغذائي: عدم تناول وجبات منتظمة، خاصة العشاء، أو تناول كمية قليلة من الكربوهيدرات.

النشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية القوية قبل النوم.

الأدوية: بعض الأدوية قد تتفاعل مع أدوية السكري وتؤثر على مستوى السكر في الدم.

الحالات الصحية: مثل العدوى والالتهابات.

من هم الأكثر عرضة؟

مرضى السكري: خاصة الذين يستخدمون الأنسولين أو الأدوية التي تقلل من مستوى السكر في الدم.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة: مثل بعض أدوية القلب والأدوية المضادة للاكتئاب.

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل: مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي.

أعراض انخفاض السكر في الدم الليلي

التعرق

تسارع ضربات القلب

الشعور بالقلق أو التوتر

الدوخة والرؤية الضبابية

الصداع

الجوع الشديد

الارتباك أو التشوش الذهني

الكوابيس والأرق

كيفية الوقاية من انخفاض السكر في الدم الليلي

تجنب تخطي الوجبات: تناول وجبات منتظمة ومتوازنة طوال اليوم.

تحكم في جرعات الأنسولين: استشر طبيبك لضبط الجرعات وتوقيت تناولها.

راقب نظامك الغذائي: احرص على تناول كمية كافية من الكربوهيدرات المعقدة.

مارس التمارين الرياضية بانتظام: ولكن تجنب ممارستها مباشرة قبل النوم.

راقب وزنك: إذا كنت تعاني من السمنة، فإن فقدان الوزن يمكن أن يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم.