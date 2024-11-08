انت الأن تتابع خبر "شعرك مش هينزل منه شعراية واحدة بعد النهاردة!".. عشب ينمو بكثرة ومهمل ويبتعد عنه الجميع دون أن يعرفوا قيمته يساعد في علاج تساقط الشعر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد تساقط الشعر من المشاكل الشائعة التي تزعج الكثير من السيدات، مما يجعلهن يبحثن عن حلول طبيعية لتحفيز نمو الشعر ووقف تساقطه، ومن بين هذه الحلول، يعتبر مستخلص القراص من أكثر العلاجات الفعالة لإنبات الشعر وتقوية بصيلاته، فالقراص يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية التي تحفز نمو الشعر وتساعد في علاج الهيشان والتقصف.

طريقة تحضير مستخلص القراص لإنبات الشعر

لتحضير مستخلص القراص، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

كوبان من الخل

كوبان من الماء الفاتر

60 جرام من أوراق القراص

طريقة التحضير

ضعي أوراق القراص في زجاجة نظيفة، ثم أضيفي الماء الفاتر والخل.

اغلقي الزجاجة واهزيها جيدًا حتى تمتزج المكونات.

اتركي الزجاجة في مكان مظلم ودافئ لمدة عشرة أيام.

بعد مرور العشرة أيام، قومي بتصفية المزيج وتطبيقه على شعرك.

طريقة الاستخدام