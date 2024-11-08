نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات أثارت ضجة في الكرة المصرية.. تفاصيل 4 مقاطع شغلت الرأي العام بعد أزمة عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الساعات الأخيرة، تصاعدت الأزمة في كرة القدم المصرية بعد تسريب صوتي لغرفة تقنية الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

المباراة التي أدارها الحكم محمد عادل، بمساعدة هاني عبدالفتاح وخالد حسين، وحكم رابع محمد العتباني، بالإضافة إلى حكام تقنية الفيديو محمد سلامة وأسامة محمد.

تسريب صوتي للحكم محمد عادل

شهدت المباراة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها ركلة الجزاء التي احتسبها محمد عادل لصالح الزمالك في الدقيقة الأخيرة، بعد استدعاء تقنية الفيديو بسبب لمس يد سيد "نيمار" لاعب البنك الأهلي.

وقد تم بث تسريب صوتي لحديث دار بين محمد عادل وميدو سلامة، حكم الفار، بخصوص ركلة الجزاء، مما دفع محمد عادل لتقديم بلاغ للنائب العام بخصوص التسريب.

تسريب ثروت سليم ووجيه

تسريب محمد عادل لم يكن الأول من نوعه في كرة القدم المصرية، إذ سبق وأن تم تسريب مكالمة عام 2016 بين ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في ذلك الوقت، ووجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام.

حيث أشار سويلم في المكالمة إلى اختياره للحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة تجنبًا لغضب مرتضى منصور، رئيس النادي آنذاك.

تسريب مجدي عبدالغني وميدو

كما تم تسريب مكالمة بين مجدي عبدالغني وأحمد حسام "ميدو" أثناء وجودهما في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال الودية في 2018، والتي تضمنت ألفاظًا غير لائقة مما أدى إلى رحيلهما عن قناة "أون تايم سبورتس".

تسريب مرتضى منصور ونجله

وفي عام 2022، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تسريبًا صوتيًا بين أمير مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور، تناول الإساءة لرموز نادي الزمالك.

كما تم تداول تسريب صوتي آخر لمرتضى منصور، رئيس النادي السابق، مع أحد المسؤولين الرياضيين، تضمن ألفاظًا مسيئة.