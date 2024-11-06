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أحمد جودة - القاهرة - تحدث تيري هنري نجم منتخب فرنسا وفريق برشلونة عن مستوى ريال مدريد منذ بداية الموسم والخسارة الكبيرة أمام الميلان في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

تيري هنري يحمل مسؤولية خسارة ريال مدريد لأنشيلوتي

خسر ريال مدريد أمام الميلان ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري ابطال اوروبا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وتلك هي الخسارة الثانية في اسبوع بعد هزيمة الكلاسيكو برباعية نظيفة.

أقيمت المباراة أمام الميلان على ملعب السان سيرو، سجل الاهداف تياو وموراتا ورينجرز أما هدف ريال مدريد فسجل فينيسوس جونيور من ضربة جزاء.

قال تييري هنري: "ريال مدريد ليس في حالة جيدة. ولكن إذا كان هناك شخص واحد يمكنه بالتأكيد تغيير الوضع، فهو بالتأكيد أنشيلوتي".

لقد رأيت بيلينجهام وهو يركل الزجاجة عندما خرج. لقد كان هو من قام بكل الانطلاقات، وليس مبابي. كنت سأشعر بالغضب أيضًا. بالطبع كنت سأشعر بالانزعاج أيضًا. هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية لا أريد ذلك. لا أعتقد أنهم لا يلعبون بشكل جيد كفريق".

مبابي سوف يتحسن، لأنه لا يمكن أن يكون أسوأ من هذا. نحن لا نطلب منه أن يمسك الكرة مثل دروجبا. أو أن يأخذ الكرة ويراوغ الجميع. قم بالركض، عندما يكون الفريق في الأعلى. سواء كنت جناحًا أو مهاجم 9 أو 10. يمكنك الركض، حتى روديجر ركض في الشوط الأول".

