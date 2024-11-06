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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة عن تحرك سريع من اللجنة بشأن الجدل الذي أثير حول مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والذي تضمن أزمة تحكيمية وتسريبًا صوتيًا بين حكم الساحة محمد عادل وحكم تقنية الفيديو ميدو سلامة.

عاجل.. أول تحرك من لجنة الحكام بشأن التسريب الصوتي لمباراة الزمالك والبنك

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية: "اللجنة ستصدر بيانًا رسميًا في الساعات المقبلة للرد على كل الادعاءات المتعلقة بالمباراة وتوضيح الحقائق كاملة، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الاتهامات". وأضاف أن محمد فاروق، رئيس اللجنة، اختار عدم التعليق إعلاميًا انتظارًا للبيان الرسمي.

وأكد المصدر: "لن نتخلى عن دعم حكامنا، خصوصًا محمد عادل وميدو سلامة، ولكننا نؤمن بضرورة محاسبة المخطئ لضمان تحسين المنظومة. كما تم التواصل مع شركة تقنية الفيديو (VAR) للتحقق من صحة التسريب الصوتي".

وأشار المصدر إلى أنه تم استبعاد الثنائي من إدارة مباريات الجولة الثانية في دوري NILE، مع خضوع محمد عادل للتحقيق في مقر اتحاد الكرة مؤخرًا، على أن يتم التحقيق مع ميدو سلامة في وقت لاحق.

