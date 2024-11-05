نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمبلغ خيالي.. بيراميدز يسعى لخطف محمد شريف من الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي بيراميدز بجد للحصول على موافقة محمد شريف، المهاجم السابق للأهلي والحالي للخليج السعودي، للانتقال إلى صفوفهم إما في يناير المقبل أو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بيراميدز يسعى لخطف محمد شريف من الأهلي والزمالك

وقد أفادت مصادر موثوقة أن إدارة بيراميدز تعمل على إقناع محمد شريف بالانضمام للفريق، خاصة قبل دخول الأهلي والزمالك في الصفقة.

حيث قدم النادي عرضًا مغريًا لشريف بقيمة 35 مليون جنيه في الموسم، مع زيادة سنوية قدرها مليوني جنيه، مع ضمان دفع أول موسم نقدًا، وهو ما لم يحدث منذ تعاقدهم مع رمضان صبحي.

وعلى الرغم من ذلك، يفضل محمد شريف تأجيل حسم موقفه في الوقت الراهن، حيث أبلغ مسؤولي بيراميدز بأنه يرغب في التركيز على إنهاء موسمه مع الخليج، وبعدها سيصبح لاعبًا حرًا ليحدد وجهته المستقبلية، مع تأكيده على أن النادي الأهلي يبقى ضمن أولوياته.