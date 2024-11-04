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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد الليثي، على استقرار مسئولو النادي الأهلي على مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على موافقته بشأن وضع شعار "بطل القارات الثلاثة" على قميص الفريق الفترة المقبلة.

الأهلي يخاطب فيفا لوضع شعار "بطل القارات الثلاثة" على قميص الفريق



وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7: " تأتي خطوة الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي مؤخرًا في كأس إنتر كونتيننتال ليحصد المارد الأحمر لقب بطل القارات الثلاثة، إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وهو لقب مُعتمد من فيفا بشكل رسمي".



وأردف: "وتم تسليم كأس للأهلي عقب مباراة العين بإستاد القاهرة الثلاثاء الماضي ويرغب الأهلي في استثمار لقب بطل القارات الثلاثة بشكل يُحقق له مكاسب مالية وجماهيرية وشعبية".



ويلعب الأهلي يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس على كأس التحدي ثم يلعب الفائز منهما مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر بالدوحة أيضًا.

