نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد" في عاشر جولات البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

سجل برونو فيرنانديز أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 70 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها راسموس هويلوند، نفذها برونو فيرنانديز بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أسفل الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل مويسيس كايسيدو لصالح تشيلسي في الدقيقة 74، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء مانشستر يونايتد، نفذها كول بالمر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ويسلي فوفانا برأسية ليتابعها كايسيدو بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس أندري أونانا.