عاجل.. مصدر في الزمالك يكشف موقف شيكابالا من مواجهة سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر من الجهاز الفني للزمالك بأن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، بات قريبًا من التواجد ضمن قائمة الفريق لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

شيكابالا يقترب من قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

وكان شيكابالا قد غاب عن لقاء الزمالك أمام البنك الأهلي في الجولة الأولى، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 3-2، وذلك لأسباب فنية.

وشارك شيكابالا في المباراة الودية أمام الشمس التي أقيمت صباح اليوم على ملعب الزمالك، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام سموحة، المقررة يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن الجولة الثانية من الدوري.