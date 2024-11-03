نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر عبد الرؤوف: الأندية أصبحت تفرض رأيها على التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف، عن طلب الأهلي خبيرًا أجنبيًا لرئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

ياسر عبدالرؤوف: نحترم الأهلي والزمالك لكننا وصلنا لمرحلة صعبة

وقال ياسر عبد الرؤوف، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: نحترم الأهلي والزمالك وهما أكبر أندية مصر، لكننا وصلنا لمرحلة صعبة حاليًا.

وتابع الحكم الدولي السابق: الأندية كانت تطالب بتعيين حكام معينين لإدارة المباريات، ثم انتقلنا لفكرة رفض حكام بعينها، وبعدها انتقلنا لرفض شخص بعينه كرئيس للجنة حكام، ثم طلب تعيين خبير أجنبي.

وأكمل عبد الرؤوف: إذا كانت تطالب الأندية بكل هذه النقاط، فأقول لهم تعالوا أنتم ديروا الأمور، ومن حق الجميع الحفاظ على حقوقه لكن لا يمكن فرض الأراء أبدًا، سواء كان الحديث عن مصري أو أجنبي.