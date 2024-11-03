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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز المارد الأحمر ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

هشام حنفي: الأهلي كان ممكن يخسر بنتيجة كبيرة ضد سيراميكا.. وكولر انقذ الموقف

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "حزين لعدم فوز الإسماعيلي اليوم والفريق في أرض الملعب كان مميز للغاية، المشكلة في الفريق من وجهة نظري حاليًا هو عدم وجود بديل والنواحي البدنية لن تسعفه لنهاية الموسم".

وأضاف: "سيراميكا كليوباترا لم يستفاد من من هزيمة السوبر المصري ضد نظيره الأهلي، والمدير الفني للفريق أيمن الرمادي ماعندوش وسيطة يا الفوز يا الخسارة بنتيجة كبيرة".

وأختتم حديثه قائلًا: "الأهلي كان من الممكن أن يخسر بنتيجة كبيرة في الشوط الأول، وأريد تحية كولر بسبب تغيير شكل الأهلي في الشوط الثاني".