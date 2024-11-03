الرياضة

هشام حنفي: الأهلي كان ممكن يخسر بنتيجة كبيرة ضد سيراميكا.. وكولر انقذ الموقف

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز المارد الأحمر ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

هشام حنفي: الأهلي كان ممكن يخسر بنتيجة كبيرة ضد سيراميكا.. وكولر انقذ الموقف

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "حزين لعدم فوز الإسماعيلي اليوم والفريق في أرض الملعب كان مميز للغاية، المشكلة في الفريق من وجهة نظري حاليًا هو عدم وجود بديل والنواحي البدنية لن تسعفه لنهاية الموسم".

وأضاف: "سيراميكا كليوباترا لم يستفاد من من هزيمة السوبر المصري ضد نظيره الأهلي، والمدير الفني للفريق أيمن الرمادي ماعندوش وسيطة يا الفوز يا الخسارة بنتيجة كبيرة".

وأختتم حديثه قائلًا: "الأهلي كان من الممكن أن يخسر بنتيجة كبيرة في الشوط الأول، وأريد تحية كولر بسبب تغيير شكل الأهلي في الشوط الثاني".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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