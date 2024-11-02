مصر تفوز بالبطولة العربية للشطرنج بتونس وتحصد 14 ميدالية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح المنتخب المصري للشطرنج في حصد المركز الأول في الترتيب العام بمنافسات البطولة العربية للناشئين التي أقيمت في تونس بإجمالي 14 ميدالية متنوعة.

مصر تفوز بالبطولة العربية للشطرنج

واحتكر منتخب الفراعنة للناشئين في حصد 6 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و2 ميدالية برونزية وسط أداء اكسب اللاعبين احترام كافة الدول المشاركة في البطولة.

وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب عبد الرحمن سامح، فريد تامر وجيه، مينا وائل صبري، إياد طارق الحسيني، جوي روماني، رغد علاء الدين فيما كانت الميداليات الفضية من نصيب أحمد قنديل، يوسف دويدار، يحي محمد فؤاد، جنى محمد ذكي، مريم محمد عزب، ذكاء أحمد محمد وجاءات الميدالية البرونزية من نصيب ديفيد جورج، أنورادا راغافيندران.

وقدم أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج الشكر إلى اللاعبين على المجهود الذين بذلوه خلال الفترة الماضية حتى يظهروا بالشكل اللائق خلال منافسات البطولة العربية للشطرنج وسط تركيز تام من جانب مدربي جهاز الفراعنة مع اللاعبين حيث ضم تشكيل الجهاز الفني كابتن سامح صادق، دكتور محمود رشدي، والأستاذ الدولي الكبير أدهم فوزي.

وكشف أحمد عدلي، أن فوز عبد الرحمن سامح بالميدالية الذهبية في البطولة العربية للناشئين بتونس أصبح أصغر استاذ دولي في العالم وثاني أًصغر استاذ دولي في تاريخ عالم الشطرنج.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وفر كافة المتطلبات لإنجاح البعثة المصرية في البطولة العربية وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع بعد احتلال المركز الأول في المنافسات.