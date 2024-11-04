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أحمد جودة - القاهرة - المقاولون العرب يصطدم بالبترول والداخلية يواجه اسوان في جولة هامة بدوري المحترفين

تختتم اليوم الإثنين في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الخامسة لدوري المحترفين بإقامة 5 مباريات قوية وهامة.



1- بترول اسيوط مع المقاولون العرب



على ستاد بترول أسيوط يصطدم فريق المقاولون العرب متصدر المجموعة بقيادة محمد مكي برصيد 10 نقاط بفريق بترول أسيوط صاحب المركز السادس عشر بقيادة سعيد صبحي برصيد 3 نقاط

ويسعى المقاولون العرب لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بعد فوزه الأخير على المصرية للاتصالات بهدف دون رد، أما البترول يسعى ىلعودة للإنتصارات بعد تعادله الاخيرة مع بلدية المحلة بهدف لمثله.

2 الداخلية مع تسوان



يستضيف ستاد كلية الشرطة لقاء في منتهى القوة والاثاره بين فريق الداخلية صاحب المركز السابع عشر بقيادة عيد مرزايق برصيد 3 نقاط بعد أن حقق أول فوز في البطولة على فريق ديروط بهدف دون رد مع فريق أسوان صاحب المركز الرابع بقيادة حسام عبد العال برصيد 8 نقاط بعد إن تعادل مع فريق القناة بهدف لمثله.

3- بلدية المحلة مع بروكسي



يشهد ستاد طنطا لقاء صعب لفريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث عشر بقيادة ابراهيم صلاح برصيد 4 نقاط مع فريق بروكسي صاحب المركز الثالث بقيادة محمد حامد برصيد 8 نقاط..



4- سبورتنج مع ديروط

على استاد الإسكندرية يواجه فريق سبورتنج صاحب المركز التاسع بقياده أحمد فاروق برصيد 5 نقاط نظيره فريق ديروط صاحب المركز الثاني عشر بقيادة علاء ابراهيم برصيد 4 نقاط.

وتختتم الجولة في تمام الساعة الخامسة مساءا بلقاء الترسانة مع راية على ستاد الترسانة.

حيث يلتقي فريق الترسانة صاحب المركز الثامن بقياده جمعه مشهور برصيد 7 نقاط مع فريق راية صاحب المركز الثامن عشر بقياده أشرف توفيق برصيد نقطتين .