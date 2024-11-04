شوبير يكشف تفاصيل إصابة أشرف داري وموقفه من المباريات القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي عن حالة لاعب الفريق أشرف داري وإصابته الأخيرة التي تعرض لها مؤخرا في تدريبات الفريق.

شوبير يكشف تفاصيل إصابة أشرف داري

وأشار شوبير إلى أن الجهازين الطبي والفني للنادي الأهلي اتخذوا قرارًا بوضع برنامج تدريبي يركز على تقوية العضلات وتحقيق التوازن.

وذلك بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من التعافي، كما أوضح أن هناك احتمالًا لتكرار الإصابة.

وأضاف شوبير أن الجهاز الطبي بدأ بمراجعة تاريخ إصابات داري لتجنب أي تسرع في عودته إلى الملاعب.

يُذكر أن النادي الأهلي أعلن أن أشرف داري تعرض لكدمة قوية خلال تدريبات الفريق، في نفس المنطقة التي تعرض فيها لإصابة سابقة.