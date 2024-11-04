نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نظيره الشرطة العراقي بخماسية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ملخص أهداف مباراة الأهلي والشرطة

وسجل روبرتو فيرمينو الهدف الأول في الدقيقة 14 صنع بالعبيد.

وعادل سجاد باسم النتيجة للشرطة في الدقيقة 30 صنع داوود وسجل فيرمينو الهدف الثاني للأهلي سريعا في الدقيقة 45 صنع البريكان.

وسجل البريكان الهدف الثالث في الدقيقة 54 صنع فيرمينو وأحرز محرز الهدف الرابع في الدقيقة 61 صنع البريكان وسجل محرز الهدف الخامس في الدقيقة 66 وانتهت المباراة 5/1.