الرياضة

ملخص أهداف مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نظيره الشرطة العراقي بخماسية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ملخص أهداف مباراة الأهلي والشرطة

وسجل روبرتو فيرمينو الهدف الأول في الدقيقة 14 صنع بالعبيد.

وعادل سجاد باسم النتيجة للشرطة في الدقيقة 30 صنع داوود وسجل فيرمينو الهدف الثاني للأهلي سريعا في الدقيقة 45 صنع البريكان.

وسجل البريكان الهدف الثالث في الدقيقة 54 صنع فيرمينو وأحرز محرز الهدف الرابع في الدقيقة 61 صنع البريكان وسجل محرز الهدف الخامس في الدقيقة 66 وانتهت المباراة 5/1.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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