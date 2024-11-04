نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يؤجل طلب شعار الثلاث قارات من "فيفا" انتظارًا لنتيجة كأس التحدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن قرار إدارة النادي الأهلي بتأجيل طلبهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لوضع شعار بطل كأس بطل إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ على قمصان الفريق بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي يرى أن تأجيل الأمر ليناير سيكون أفضل خاصًة أن الفريق سيلعب على كأس التحدي أمام بطل الأمريكاتين وفي حالة الفوز بالكأس سيصل للمباراة النهائية أمام ريال مدريد على كأس الانتركونتنتال".

واختتم: "الأهلي أجل الأمر بسبب مباراته في كأس التحدي لو نجح في الفوز بكأس التحدي سيكون الشعار مختلفًا عن كأس بطل إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ".