نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من الأهلي تجاه يوسف أيمن بعد ظهوره المتواضع أمام سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي على مساندة يوسف أيمن، مدافع الفريق، بعد ردود الأفعال السلبية التي تبعت أول مشاركة رسمية له في مباراة سيراميكا التي أقيمت السبت الماضي، ضمن افتتاح الدوري المصري.

الأهلي يساند يوسف أيمن بعد أدائه المتواضع في مباراة سيراميكا

على الرغم من أن يوسف أيمن لم يكن في مستواه المطلوب خلال تلك المباراة، مما استدعى استبداله بخالد عبد الفتاح في بداية الشوط الثاني، إلا أن الجهاز الفني يسعى لتشجيعه ودعمه نفسيا، مؤكدين أهمية التركيز في الفترة المقبلة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها، من أجل تحسين صورته أمام الجماهير وإثبات جدارته.

يستعد الأهلي لمواجهة زد إف سي في تمام الثامنة مساءً يوم الخميس المقبل، على ملعب المقاولون العرب، في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري.

